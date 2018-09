Den danske infrastrukturfond Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og partneren Highland Group Holdings skulle være tæt på at kunne afslutte salget af deres ejerandele i vindmølleparken Veje Mate i den tyske del af Nordsøen.



Det rapporterer Bloomberg News torsdag eftermiddag med henvisning til unavngivne kilder.



Ifølge nyhedsbureauets oplysninger skulle CIP og Highland Group, som ejer 80 pct. af vindmølleparken, have indsnævret køberfeltet til tre bydere, og en annoncering af et frasalg af deres ejerandele kan komme inden for en måneds tid.



Veje Mate blev idriftsat i 2017 og har en installeret kapacitet på 402 megawatt.



De resterende 20 pct. af vindmølleparken ejes af Siemens Financial Services, som ifølge Bloomberg planlægger af fastholde sin ejerandel.



/ritzau/FINANS