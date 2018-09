FLSmidth bekræfter kontrakter på mere end 1,8 mia

Efter at en række forhold er faldet på plads, kan den danske ingeniørkoncern FLSmidth nu endeligt bekræfte kontrakter på to cementfabrikker i Mellemamerika.



Kontrakterne har ifølge selskabet en samlet værdi på mere end 250 mio. euro (ca. 1,8 mia. kr.) og vil blive indregnet som en del af ordreindgangen for tredje kvartal 2018, skriver FLSmidth i en meddelelse.



Hvilke lande fabrikkerne skal opføres i, skriver FLSmidth ikke - blot at de begge primært skal levere cement til deres "respektive lokale markeder". De to fabrikker vil have forventet opstart om 24 til 36 måneder, og de vil have en produktionskapacitet på henholdsvis 2000 og 3500 tons om dagen.



Begge kontrakter inkluderer design- og ingeniørarbejde, levering af udstyr, automationsanlæg, undervisning samt rådgivning vedrørende installation og ibrugtagning.



- Disse to ordrer markerer kulminationen på et nært samarbejde mellem kunden og FLSmidth og er et bevis på, at vi med vores erfaring og kompetencer fra cementindustrien, vores globale tilstedeværelse og vores 12.000 medarbejderes knowhow er i stand til at samarbejde med entreprenører fra hele verden, udtaler Jan Kjaersgaard, direktør i FLSmidths cementforretning.



/ritzau/FINANS