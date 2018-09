Skat jagter alle med ansvar for skattesnyd i Panama

Skat har sendt regninger for samlet 227 mio. kr. til personer og selskaber, som har haft tilknytning til skattelyet Panama.



I 2016 købte Skat dokumenter fra det store læk Panama Papers for 6 mio. kr.



Indtil videre er 108 sager afgjort, og i 30 af disse er det ved at blive undersøgt, om der sket en overtrædelse af loven.



Skat arbejder fortsat på sager med 41 personer og 28 selskaber, og der er flere afgørelser på vej.



Steen Bechmann Jacobsen, direktør for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen, har stået i spidsen for efterforskningen.



Hvordan er din fornemmelse for i sidste ende af få pengene ind?



"Det er meget svært at spå om. Det gælder ikke kun Panama Papers, men alle skattesager."



"Nu har vi konstateret, at der er krav om en tilbagebetaling på 227 millioner, men hvorvidt folk så har betalingsevnen- eller viljen til at aflevere pengene, er noget andet. Men det gælder alle skatteafgørelser."



Selv om I har afgjort 108 sager, er det kun i 30 tilfælde, at der vurderes at kunne være gjort noget strafbart. Hvordan kan det være?



"Det er et spørgsmål om, hvorvidt der er tilstrækkeligt bevis for, at der er foretaget dispositioner forsætligt eller groft uagtsomt."



"Hvis man ikke kan lægge det til grund, men at man faktuelt kan se, at der ikke er betalt skat af nogle penge, er det ikke sikkert, at der ligger ond vilje bag."



"Det kan være, at man har glemt at opgive noget eller været i berettiget tvivl, om noget skulle indtægtsføres."



I 43 af de 108 er der blevet klaget over afgørelsen. Er der overhovedet nogen, som bare har betalt?



"Der er nogle enkelte, som har betalt restskatten, men der kører en del sager."



I arbejder stadigvæk på en del sager fra Panama Papers. Hvornår forventer I, at de er afgjort?



"Det kan vi ikke sige. Det er nogle atypiske sager, hvor vi bliver nødt til at grave dybt - også ud over de oplysninger vi har købt."



"I flere sager er vi nødt til at henvende os til udenlandske samarbejdspartnere og se, om de kan hjælpe os med flere oplysninger for at belyse sagerne."



En del af jeres undersøgelser går på bankernes og rådgivernes rolle. Hvad har I af muligheder her?



"Vi går efter alle de mennesker, som har haft en aktie i at bringe penge i skattely."



"Vi ser selvfølgelig på, om der har været rådgivere af den ene eller anden slags, som har været med til at facilitere opbygningen af de her skattelykonstruktioner, men det er for tidligt at sige, hvad det ender med."



Hvad vil I kunne bruge arbejdet med de her papirer fremadrettet i forhold til at opdage folk, der prøver at undgå Skats søgelys?



"Den her sag har givet os et meget unikt indblik i, hvordan skattelykonstruktioner bliver til fra start til slut, som vi normalt ikke ser i andre sager."



