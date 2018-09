Fransk luftfartskæmpe udfordrer SAS og Norwegian i Norden

Air France-KLM's datterselskab, Joon, vil fortsætte sin ekspansion og planlægger at træde ind på det svenske marked næste år. Målet er at høste kunder fra SAS og Norwegian ved at fokusere på bæredygtighed og fleksibilitet.



Det skriver Dagens Industri.



Det fransk-hollandske flyselskabs datterselskab blev lanceret sidste år med ruten Oslo-Paris og står over for åbningen af afgangene Bergen-Paris i oktober og Stockholm-Paris i 2019.



Joon forsøger at tiltrække et yngre publikum, de såkaldte "millenials", ved at fokusere på fleksibilitet og bæredygtighed. Derudover har Joon den fordel, at selskabet kan trække på sit internationale netværk, mener Paul Terstegge, der er chef for Norden i Air France-KLM.



"Der findes allerede internationale linjer direkte fra Stockholm og København, men vi giver til gengæld vores adgang til globale netværk gennem Charles de Gaulle i Paris eller Schipol i Amsterdam. Det giver mange flere muligheder. Vi tror, at Joon bringer det bedste fra begge verdener: et innovativt varemærke og større muligheder for at rejse," siger Terstegge til Dagens Industri.



Selv om Air-France-KLM ikke planlægger at åbne ruter, der flyver mellem de nordiske lande, er selskabet i løbet af de seneste år vokset med 6-8 pct. i Norden.



/ritzau/FINANS