H&M: Logistikproblemer tynger indtjeningen

Den svenske modekoncern Hennes & Mauritz skuffede på bundlinjen i tredje kvartal 2017/18. Overskuddet før skat var på 4,01 mia. svenske kr. mod ventede 4,20 mia. svenske kr. ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News.



Selskabet oplyser, at der har været en stor post på uforudsete udgifter. Den var på 400 mio. svenske kr. grundet logistikproblemer.



"Problemerne voksede i forbindelse med implementeringen af et nyt logistiksystem i USA, Frankrig, Italien og Belgien i løbet af foråret og har betydet ekstraordinære omkostninger på 400 mio. svenske kr. i tredje kvartal. Salget på disse markeder faldt samlet med 8 pct., mens salget på de resterende 66 markeder steg med 8 pct. i lokal valuta gennem kvartalet," skriver H&M i regnskabet.



Onlinesalget boomer



Omsætningen landede i kvartalet, der dækker sommermånederne, på 55,8 mia. svenske kr. Og i den periode steg salget på nettet med 32 pct., fremgår det af regnskabet. Koncernen fortsætter da også med at udvide onlinesalget til alle eksisterende markeder.



Man kan købe Hennes & Mauritz-produkter på 47 markeder lige nu.



"Den hurtige forandring i modeindustrien fortsætter, og H&M er inde i en spændende transformationsperiode. Vores arbejde her har bidraget til en gradvis forbedring af salgsudvikling med øgede markedsandele i de fleste markeder gennem tredje kvartal - især i Tyskland, Sverige, Østeuropa, Rusland og Kina," siger Karl-Johan Persson, administrerende direktør i H&M, i regnskabet.



Salget på det tyske marked steg med 13 pct. i tredje kvartal 2917/18 i forhold til perioden i 2016/17, mens det steg med 21 pct. i både Kina og Rusland. H&M's største marked er det tyske med et salg i tredje kvartal på 9,9 mia. svenske kr.



Driftsresultatet faldt med hele 19 pct. i kvartalet til 4,0 mia. svenske kr. i forhold til tredje kvartal sidste år. Ifølge Bloomberg er driftsresultatet faldet i ti ud af 12 kvartaler.



"Driftsresultatet i tredje kvartal var blandt andet påvirket af de problemer, der opstod i forbindelse med implementeringen af nye logistiksystemer, hvilket medførte tabte indtægter og ekstraordinære omkostninger," skriver modekoncernen i regnskabet.



I kvartalet åbnede H&M en butik i Kijev i Ukraine, i efteråret åbnes en butik i Uruguay, mens koncernen i 2019 har planer om at indtage Hviderusland og Bosnien-Hercegovina samt Tunesien.



/ritzau/FINANS