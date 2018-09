Ryanair beskylder andre for at få dets ansatte til at strejke

Fredag strejker Ryanairs ansatte i flere lande, hvilket giver hundredvis af aflysninger. Ifølge Ryanair er det dog de ansatte i andre flyselskaber, der blander sig og får dets ansatte til at strejke.



Det skriver Ryanair i en pressemeddelelse udsendt onsdag.



"Vi har gjort mærkbare fremskridt med fagforeninger og vores ansatte i mange EU-lande, siden vi begyndte at anerkende fagforeninger i december."



"Men i visse lande er lignende fremgang holdt tilbage af indblanding fra piloter og ansatte fra konkurrerende flyselskaber, der konspirerer ved at efterspørge vedvarende og unødvendige strejker."



"De forstyrrer Ryanairs kunder og ødelægger vores forretning for at hjælpe de gamle luftfartsselskaber, der er deres arbejdsgivere," skriver administrerende direktør i Ryanair Michael O'Leary i meddelelsen.



Mere specifikt beskylder Ryanair i meddelelsen ansatte i Norwegian i Alicante for at organisere strejker og TAP-ansatte i Portugal for at gøre det samme.



I Holland skriver Ryanair, at piloternes fagforening insisterer på, at en pilot fra KLM skal forhandle overenskomst for Ryanair-ansatte. I Sverige har fagforeningen ikke villet mødes, med mindre en pilot fra Braathens var til stede.



Ryanair skriver dog ikke noget om, hvorvidt der er tale om fagforeningsmedlemmer, der arbejder i de andre selskaber.



"Hovedparten af Ryanairs ansatte støtter ikke disse strejker og er fortsat med at arbejde normalt," skriver Michael O'Leary.



Strejkerne fredag betyder, at Ryanair aflyser 150 afgange. Det svarer til otte procent af selskabets samlede afgange på dagen.



Gennem efteråret sidste år og den seneste vinter måtte Ryanair aflyse over 20.000 afgange. Omkring 700.000 passagerer blev berørt.



De mange strejker begyndte, da der efterhånden er mangel på piloter i Europa. Det fik Ryanairs ansatte til at kræve bedre arbejdsforhold. Det afviste Ryanair.



Siden da er Ryanair, der historisk har haft et meget anstrengt forhold til fagforeninger, begyndt at lave aftaler med fagforeninger i forskellige lande.



Strejkerne er dog fortsat, og alene i august måtte selskabet aflyse over 100.000 passagerers billetter på grund af strejker.



