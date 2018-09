Amerikansk telegigant nærmer sig milliardovertagelse af Sky

Meget skal efterhånden gå galt for amerikanske Comcast, hvis telegiganten ikke ender med at overtage det fulde ejerskab af det britiske tv-selskab Sky.



Onsdag er den amerikanske tv-virksomhed Fox nemlig gået med til at sælge sin aktiepost i selskabet på 39 pct. til Comcast, fremgår det af en meddelelse på selskabets hjemmeside.



Fox vil acceptere Comcasts bud på 17,28 pund per aktie i Sky, som også var den pris, som Comcast måtte hoste op med på en auktion i weekenden, hvor Fox og Comcast skulle byde om en aktiepost på 61 pct. i Sky.



Buddet fra Comcast har en samlet værdi på omtrent 11,6 mia. pund. Til sammenligning har hele Sky onsdag før børslukning en markedsværdi på knap 30 mia. pund.



- Set i lyset af den præmie, Comcast har indvilget i at betale for Sky, så har vi og Disney besluttet at sælge Fox' eksisterende aktiepost på 39 pct. til Comcast, skriver Fox i meddelelsen.



Beslutningen hos Fox og Walt Disney skal ses i det lys, at Fox er på vej til at blive solgt til Walt Disney i en handel, som ventes afsluttet til næste år.



I forbindelse med salget af Fox' aktier i Sky har Walt Disney støttet beslutningen, fordi det kan hjælpe til med at reducere den gæld, som Walt Disney optager ved overtagelsen af Fox.



/ritzau/FINANS