Presset Postnord åbner 100 nye poststeder

Midt i en spareplan i milliardstørrelsen satser Postnord på at styrke pakkeposten, som hastigt stigende e-handel har udløst.



Selskabet vil øge antallet af steder, hvor danskerne kan aflevere eller afhente post og pakker, med 100. De skal ligge i supermarkeder og kiosker landet over.



Postnord oplyser, at det vil bringe antallet af pakkeudleveringssteder, der tæller bemandede steder og pakkebokse, op på omkring 1550.



Derudover bliver pakkebokse udvidet, og der bliver købt mere plads på poststeder.



Med de vækstrater, der ses i e-handlen, forventer Postnord, at antallet af pakker, der skal på hylderne på posthusene, fordobles på få år.



/ritzau/