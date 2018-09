Genmab vil også prøve lægemiddelkandidat mod kræft i æggestokkene

Genmab planlægger et fase 2-studie med lægemiddelkandidaten Tisotumab Vedotin til behandling af kræft i æggestokkene.



Det oplyser Genmabs udviklingsdirektør, Judith Klimovsky, onsdag på selskabets kapitalmarkedsdag.



Genmab undersøger i forvejen Tisotumab Vedotin som andenbehandling af livmoderhalskræft i et fase 2-studie, som kan danne grundlag for en registreringsansøgning om godkendelse.



Derudover undersøges lægemiddelkandidaten også i et fase 2-studie til behandling solide tumorer, herunder tarmkræft og kræft i bugspytkirtlen.



Genmab deler dog rettighederne til kræftmidlet med amerikanske Seattle Genetics, der udnyttede en option i august sidste år. Seattle og Genmab deler derfor også omkostningerne til udviklingen samt eventuelle fremtidige indtægter.



/ritzau/FINANS