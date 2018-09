Genmab lancerer ny platform til udvikling af potente antistoffer

Genmab introducerer onsdag en ny udviklingsplatform, Hexelect, designet til at konstruere ekstra potente antistoffer til behandling af blandt andet kræft.



Hexelect bygger på en af Genmabs andre udviklingsplatforme Hexabody, der giver mulighed for at konstruere antistoffer, der består af klynger af seks antistoffer.



Den nye platform kan ifølge Genmab potentielt skabe endnu mere potente antistoffer ved at kombinere to Hexabody-molekyler og gøre virkningen afhængig af, at de binder til to forskellige sygdomsmål på samme celle.



Derved bliver der mulighed for i større grad at indstille sigtekornet på syge celler og undgå at også raske celler rammes, fortæller Janine Schuurmann, der er forskningsdirektør i Genmab.



Ifølge Genmab vil Hexelect-platformen derved også reducere antallet af bivirkninger ved lægemiddelkandidaterne, der skabes på baggrund af udviklingsplatformen.



Udviklingsplatformen supplerer Genmabs øvrige udviklingsplatforme, herunder Hexabody-teknologien og Duobody-teknologien, der bruges til udvikling af såkaldt bispecifikke antistoffer rettet mod forskellige dele af det samme target - sygdomsmål - eller to forskellige targets.



/ritzau/FINANS