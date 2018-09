Mens PostNord stadig er i gang med en spareplan i milliardstørrelsen, vil selskabet nu satse på at kunne formidle den store mængde pakkepost, som den stigende e-handel har udløst.



Det skriver PostNord i en pressemeddelelse.



- Nethandlen fortsætter sin himmelfart, og vi kan se, at flere og flere danskere vælger at bestille deres pakker til direkte afhentning på posthuset eller i en pakkeboks.



- Derfor er det altafgørende med et stærkt og fintmasket net af udleveringssteder, skriver chef for Posthuse i koncernen Helle Nielsen.



PostNord vil ifølge meddelelsen øge antallet af steder, hvor man kan aflevere eller afhente post og pakker, med 100. De vil ligge i supermarkeder og kiosker landet over.



Selskabet oplyser, at det vil bringe antallet af "pakkeudleveringssteder", der tæller bemandede steder og pakkebokse, op på omkring 1550.



Derudover bliver pakkebokse udvidet, og der bliver købt mere plads på poststeder.



- Med de vækstrater vi ser i e-handlen, vil antallet af pakker, der skal på hylderne på posthusene, være fordoblet i løbet af få år, skriver Helle Nielsen.



Mens PostNord har øget antallet af mindre poststeder har koncernen over en årrække mindsket antallet af store, selvstændige posthuse. Det er sket delvist for at rejse penge ved salg af grundene.



PostNord har længe været hårdt ramt af det markante fald i antallet af breve, der bliver sendt. Ifølge årsregnskabet for 2017 for PostNord Danmark er brevmængderne faldet med 80 procent siden årtusindskiftet.



Siden 2013 er omsætningen i PostNord Danmark derfor faldet med flere milliarder, og samlet har koncernen i samme periode givet et underskud på 2,6 milliarder kroner.



Modsat er der en markant stigning i pakkepost, da flere og flere handler varer over internettet.



Omsætningen på pakker hos Post Nord Danmark var dog nogenlunde stabil på 1,9 milliarder kroner, da konkurrencen på pakkemarkedet er hård.



/ritzau/