Afrikas største vindmøllepark, The Lake Turkana Wind Power, er efter mere end et års forsinkelse begyndt at levere sin første strøm til Kenya, skriver mediet Recharge News.



"Vi er nu begyndt at levere grøn, pålidelig og billig energi til det kenyanske netværk, siger projektselskabet Lake Turkana Wind Power, som i første omgang havde håbet at kunne levere den første strøm fra juni sidste år."



Men på grund af økonomiske problemer hos en leverandør og uenigheder hos lokale jordejere trak det ud med at færdiggøre den del af projektet, som skulle sende strømmen fra vindmølleparken videre til det nationale elnet i Kenya.



Siden er der dog kommet styr på sagerne, og derfor kan vindparken nu levere strøm til nettet med mere end et års forsinkelse.



Danske Vestas, som leverede møllerne og byggede vindparken, færdiggjorde sin del af arbejdet før tid i marts 2017. Projektet har en kapacitet på 310 megawatt.



"Det er et vigtigt signal - men også bevis på, at man skal være tålmodig i Afrika," siger Nils de Baar, regional salgschef i Vestas, til Ritzau Finans.



/ritzau/FINANS