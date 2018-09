Widex udskyder lancering af brændselscelleprojekt

Widex har skudt lanceringen af det første høreapparat i verden drevet af brændselsceller, som selskabet tidligere har flaget ville komme i slutningen af 2018.



Men nu er forventningen, at produktet, der tillader brugeren at lade batteriet på sit høreapparat op på under et minut, først kommer på markedet i starten af næste år.



"Vil gerne lave en global udrulning, og vi mangler stadig den endelige godkendelse i USA," siger Jørgen Jensen, der er administrerende direktør hos Widex, som forklaring på udskydelsen.



Derudover leverer Widex lige nu stor vækst på bagkant af lanceringen af Widex Evoke, der er baseret på machine learning, i foråret.



Og den lancering kan der stadig klemmes mere ud af, før det er nødvendigt at lancere endnu et nyt produkt.



"Vil gerne have en fuld udrulning af Widex Evoke først. Vi skal passe på ikke at køre lancering på lancering, så vi ikke får det fulde ud af vores lanceringer," forklarer Jørgen Jensen.