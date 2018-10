Rambøll får historisk stor havneopgave til 21 mia i Algeriet

Danmarks største ingeniørvirksomhed, Rambøll, har sikret sig en nøglerolle i et havneprojekt i Algeriet til en samlet værdi af 21 mia. kr.



Rambøll er ledende rådgiver på projektet i et joint-venture med den internationale rådgivningsvirksomhed Antea Group og skal levere rådgivning inden for havneplanlægning og design.



Med projektet kan Rambøll se frem til fuldbeskæftigelse af op i mod 40 højt specialiserede medarbejdere og en omsætning på opgaven, der vil lægge omkring 100 mio. kr. på Rambølls toplinje, der i 2017 lå på 11 mia. kr.



Historisk ordre



"Det er en historisk stor ordre på havneområdet. Vores ordre er i omegnen af 100 mio. kr. og det er ganske betydeligt i Rambøll-sammenhæng uden for Danmarks grænser," siger Peter Heymann Andersen, direktør for Rambølls internationale transportdivision.



Han regner med en profitmargin, der ligger over Rambølls globale gennemsnit, der lå på 4,1 pct. (EBIT).



Rambølls hidtil største havneopgave var et finsk projekt til 5 mia. kr.



Aftalen er vundet efter prækvalifikation og et tæt opløb med tre konkurrenter. Bygherren er det algeriske transportministerium og opgaven går ud på at udvide landets største havn, El Hamdania tæt på havnebyen Cherchell.



Klar i 2023



Havnens første etape skal stå klar i 2023 og forbindes med både jernbane- og motorvejsnetværk i regionen.



I forbindelse med udvidelsen skal der etableres mere end 7 km moler og stenkastningsskråninger til beskyttelse af havnens ca. 6 km kaj og tilhørende terminalområder, som bl.a. – når havnen er fuldt udbygget - vil gøre havnen i stand til at håndtere 6,3 mio. containere og mere en 25 mio. ton gods om året.



Målt på størrelse vil den blive næststørst i Nordafrika kun være overgået af havnen i Tanger i Marokko.

Rambøll har ifølge Peter Heymann Andersen fået godt fat i Nordafrika, hvor der er gang i en hel del infrastrukturprojekter, der tager afsæt i transportforbindelser imellem Afrika og Europa. Det gælder primært Marokko og Algeriet, mens Libyen er i velkendte problemer.



Politisk risiko



Indtænker I en politisk risiko, når det gælder Nordafrika?



"Jo. Her er det godt at have Danmarks Erhvervskredit, EKF, med til at afdække de politiske risici for en virksomhed som vores. Når vi går ind i et land, så vurderer vi både forretningsmæssigt og personmæssigt. Vi laver en risikovurdering, og vi kan f.eks. ikke arbejde i land som Libyen for øjeblikket," forklarer Peter Heymann Andersen.



Rambøll har aktiviteter mange steder på kloden, og som led i den globale strategi er der flere projekter i gang i bl.a. Mellemøsten og Fjernøsten.



Her er Rambøll leverandør i kraft af kompetencer, der er tværgående i organisationen, og efter Peter Heymanns opfattelse er er det hele forudsætningen for at kunne vinde ordrer på de internationale markeder i dag.



"De seneste år, har Rambøll gennemført en vellykket turn around på vores MEA marked, som omfatter Mellemøsten og Asien. Og det gælder også for vores transportdivision, hvor vi forventer en vækst på 10 pct. henover de næste fem år. Når vi ser på Afrika, så er vores tilgang drevet af de muligheder, der opstår," siger Peter Heymann.



Tredjelande er vækstområder



Og Rambøll er ikke alene om at sikre sig danske opgaver i udviklingslandene.



"Generelt er markedet for ingeniørydelser til tredjelande et vækstområde, og hænger bl.a. sammen med, at beslutningstagerne i de lande gerne vil have projekter, der opfylder FN's verdensmål om ordentlige infrastrukturprojekter," siger henrik Garver, der er branchedirektør i Foreningen af Rådgivende Ingeniørvirksomheder, FRI.



Der er en god udvikling med danske ordrer i de stabile dele af de nordafrikanske lande, der omfatter Marokko, Tunesien, Algeriet og til dels Egypten.



I Afrika er det lykkedes at løfte omsætningen på danske ingeniøropgaver fra 409 mio. kr. til 436 mio. kr. i perioden 20014-2017. I Mellemøsten er omsætningen steget fra 345 mio. kr. til 576 mio. kr. i samme periode. Det fremgår af tal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører.



FN's verdensmål



Helt overordnet er der gode udsigter for danske ingeniørvirksomheder i udviklingslandene, og det hænger igen sammen med FN's verdensmål, der bl.a. gør op med korruption i de store anlægsprojekter.



"I forhold til korruption står en ordregiver fra tredjelande godt med en nordisk leverandør. Det er et godt afsæt for at løfte opgaver i både Mellemøsten. Afrika og Fjernøsten," siger Henrik Garver, og tilføjer:



"Det giver nordiske virksomheder en konkurrencefordel hos professionelle kunder og donorer, at de kan skaffe sig gode projekter, hvor der ikke er fiflet med tingene."



Ifølge branchedirektøren står de nordiske ingeniører i en god position i forhold til opgaver, der sikrer rent drikkevand, sunde byer og bæredygtig energiproduktion.