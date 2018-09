B&O opsiger partneraftale i Australien og New Zealand: Ny partner er MJ Invest

Bang & Olufsen skifter partner i Australien og New Zealand, efter at elektronikkoncernen har valgt at opsige aftalen med den hidtidige partner, Kennedy Luxury Group.



Det oplyser Bang & Olufsen til Ritzau Finans.



Fremover vil Bang & Olufsen på de to markeder i stedet satse på MJ Invest, som også er partner med selskabet på en række andre markeder.



Bruddet med Kennedy Luxury Group betyder, at de ti stand-alone Bang & Olufsen-butikker, som Kennedy frem til nu har drevet, bliver lukket.



"Vi har fundet en ny partner i Australien og New Zealand, og derfor har vi valgt at opsige samarbejdet med Kennedy Group."



"Det skal blandt andet ses som led i vores globale distributionsstrategi, hvor vi ønsker stærkere og færre partnere, der kan levere den rigtige kundeoplevelse," siger kommunikationsdirektør Jens Gamborg fra Bang & Olufsen til Ritzau Finans.



Bang & Olufsen solgte i 2015 sine forretninger i Australien og New Zealand til Kennedy Luxury Group som led i strategien om, at selskabet - med få undtagelser - ikke selv skal være ejer af butikkerne.



/ritzau/FINANS