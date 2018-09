Relateret indhold Aktieordbog

Den privatejede danske høreapparatkoncern Widex kunne igen i regnskabsåret 2017/18 melde om fremgang i selskabets hovedtal.



Omsætningen steg i regnskabsåret, der løb frem til udgangen af april, til 4466 mio. kr. fra 4346 mio. kr. i 2016/17.



Det blev omsat til et normaliseret driftsresultat (ebita) på 901 mio. kr. mod 790 mio. kr. året før.



Dermed kan ebita-marginen opgøres til 20,2 pct. mod 18,2 pct. i regnskabsåret 2016/17.



På bundlinjen hentede Widex et nettooverskud på 380 mio. kr. mod et plus på 372 mio. kr. året før.



"Widex har fortsat med at vokse stærkt med en rekordhøj omsætning for fjerde år i træk. Vi præsterede stærkt og løftede overskuddet takket være en fortsat reduktion af produktionsomkostningerne og stabile gennemsnitlige salgspriser," siger Jørgen Jensen, der er adm. direktør hos Widex, i en pressemeddelelse.



"Lanceringen af det genopladelige Widex Beyond Z og et gendesignet custom-apparat hjalp til med at fastholde vores stærke tilstedeværelse i markedet," uddyber direktøren.



/ritzau/FINANS