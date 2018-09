BMW's nedjustering kan sende chokbølger gennem bilindustrien

Den tyske bilproducent BMW advarede tirsdag om, at handelsmodvind og stigende omkostninger betyder, at virksomhedens indtjening, margin og overskud i 2018 vil være lavere end hidtil forventet. Udmeldingen kan sende "chokbølger" gennem industrien, mener analytikere.



Det skriver Financial Times.



For første gang i 33 år står München-baserede BMW til ikke at kunne indfri sine forventninger om en 8-10 margin på indtjening før renter og skat. Selskabet forventer nu et margintal på mindst 7 pct.



Ifølge analytikere fra USB kan udmeldingen sende "chokbølger" gennem bilindustrien og "øge investorers bekymringer".



Den analyse bekræftes af reaktionen på aktiemarkederne. Nyheden ramte ikke blot BMW-aktien, der i løbet af tirsdag faldt mere end 4 pct., men førte også til dyk i både Daimlers og Volkswagens aktiekurser, der faldt med henholdsvis 2,4 og 2 pct.



BMW's hovedrival, Daimler, nedjusterede ligeledes sine mål i juni med henvisning til den eskalerende handelskrig, der begrænser eksporten til Kina.



På samme vis er BMW blevet udfordret af handelskrigen. Kina plejede at være hoveddestinationen for eksport fra BMW's fabrik i South Carolina, der sidste år producerede 371.316 køretøjer. Men siden Kina i juli pålagde 40 pct. i told på import fra USA, har BMW oplevet modstand i forhold til eksempelvis Porsche og Audi, der bliver produceret i Europa og derfor kun pålægges 15 pct. i told.



