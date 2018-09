Nike falder i eftermarkedet og skuffer

Relateret indhold Tilføj søgeagent Nike Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Nike

Den amerikanske sporttøjproducent Nike falder i eftermarkedet tirsdag, da selskabet efter børslukketid har offentliggjort regnskab for første kvartal, som sluttede med udgangen af august.



Og Nike skuffede på bruttomarginen, og det sender aktien ned med 3,5 pct.



Nike kom ellers gennem sit første kvartal med et overskud per aktie på 67 cent, mens omsætningen landede på 9,95 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 63 cent og en omsætning på 9,94 mia. dollar.



Bruttomarginen endte dog på 44,2 pct., mens analytikerne havde spået 44,3 pct.



/ritzau/FINANS