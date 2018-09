Vestas klar med første havmølle med tocifret MW-kapacitet

MHI Vestas' største havvindmølle, der nu kan sælges med en kapacitet på 10 megawatt (MW) per mølle, er den første med en tocifret kapacitet og dermed også verdens største.



Det fastslår MHI Vestas' teknologichef, Torben Hvid Larsen, tirsdag oven på annonceringen.



Tidligere i år har det ellers været fremme, at nogle af MHI Vestas' konkurrenter på offshore-området arbejder på endnu større møller. Eksempelvis General Electrics Haliade-X på 12 MW og et Siemens Gamesa-udviklingsprojekt, der rygtes at være på minimum 10 MW.



Men det imponerer ikke Torben Hvid Larsen.



- Jeg ved godt, at de andre har meldt ud, at de arbejder på 10 eller 12 MW, men vi har jo aldrig set det. Vi prøver at sige, at vi er de første, der kommer med en tocifret mølle, og den kan levere 10 MW ved vind på 10 m/s, som er de fleste sites, vi ser i verden.



- Så vi har sat en milepæl, og så venter vi bare på at se, hvad alle de andre kommer med, lyder det fra MHI Vestas' teknologidirektør i et interview med Ritzau Finans.



Hvor Haliade-X i store dele udvikles fra bunden, blandt andet med helt nye møllevinger på 107 meter, er den nye 10 MW-mølle fra MHI Vestas en opgradering af V164-modellen, der allerede er solgt hundredvis af til kunderne i størrelser på 8, 9 og 9,5 MW.



Den seneste opgradering omfatter en stærkere gearkasse og mindre justeringer af mekanikken og designet i møllehuset, så der kan komme mere luft ind og køle omformeren.



Mølle med mange år på bagen



- Vi tror stadig på, at vi har en "proven (veldokumenteret, red.) platform", som er den bedste i verden, og vi har installeret mere end 100 møller. De andre kommer først med en prototype og skal så til at bygge det hele op, siger Torben Hvid Larsen.



V164-møllen blev lanceret helt tilbage i 2011 af Vestas, inden den blev flyttet over til MHI Vestas-joint venturet i 2014. Og først i 2016 blev de første møller fra serieproduktionen færdiginstalleret til havs.



- Der går en rum tid, inden du kan bygge det op. Der er ting, der skal testes, og kunder, der skal forstå og godkende koncepterne, og som vil se, at du har testet og verificeret det. Så ja, både General Electric og Siemens Gamesa skal nok komme med noget, men hvis det ikke er på en veldokumenteret platform, starter du fra bunden.



- Jeg er rimelig fortrøstningsfuld omkring, at det her skal nok tage os langt, inden de andre når at komme ind i samme boldgade som os, siger direktøren.



MHI Vestas' nye version af V164-møllen kommer allerede til søs næste år, fortæller Torben Hvid Larsen, selv om møllen ellers først er tilgængelig til store projekter fra 2021.



- Men vi sætter to møller ud i et kommercielt projekt i 2019, så vi reelt set har en 10 MW-mølle oppe at køre allerede næste år, fortæller Torben Hvid Larsen.



Det er ellers ikke et krav at lave en prototype, siger han. For MHI Vestas har fået typegodkendt V164-møllen med en kapacitet på 9,525 MW, og det er tilladt at opgradere størrelsen med op til 5 pct. under samme godkendelse - hvilket lige præcis rækker til 10 MW.



2021-datoen hænger også sammen med, at store havmølleprojekter planlægges mange år ude i fremtiden.



- Så de projekter, der ligger frem til 2020, de er reelt solgt for lang tid siden, forklarer Torben Hvid Larsen.



I mellemtiden fortsætter MHI Vestas med at installere de tidligere udgaver af V164-møllen på de projekter, der allerede er indgået kontrakt på.



/ritzau/FINANS