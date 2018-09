Mærsks nye udregninger på brændstof vækker kritik

Det nye brændstoftillæg, som containerrederierne lægger op til som følge af kommende nye regler, bliver ikke godt modtaget hos flere afskibere.



Det skriver Shippingwatch, efter at Maersk Line i sidste uge som den første meldte ud med et nyt brændstoftillæg, BAF.



Tillægget kommer, fordi der fra den 1. januar 2020 træder nye regler i kraft, så skibe kun må sejle med brændstof med maksimalt 0,5 pct. svovl mod i dag 3,5 pct., og det renere brændstof er væsentligt dyrere.



Flere rederier som ONE, OOCL og APL er enige i, at rederiernes ekstraomkostninger skal sendes videre til kunderne. Og nu følger også CMA CGM og MSC efter. Også Hapag-Lloyd arbejder på en lignende mekanisme, der skal dække de omfattende udgifter med de globale svovlregler, skriver shippingmediet.



Foreningen af globale afskibere, Global Shippers Forum, GSF, er langt fra tilfreds med den nye metode. Generalsekretær James Hookham siger i en meddelelse, at udregningen er uigennemskuelig.



- Når man tager historikken med tillæg i betragtning er afskibere naturligt mistænkelige over noget, som rederier siger er "fair, transparent og klart". GSF vil skille denne finansielle metode ad stykke for stykke, da vi mistænker, at det handler mere om at genoprette raterne end om miljø, siger han i meddelelsen ifølge Shippingwatch.



En af verdens største afskibere Electrolux har også meldt sig som kritikere på banen.



/ritzau/FINANS