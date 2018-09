Franske Total øger indflydelsen i den danske Nordsø: Overtager Chevrons andel af DUC

Den franske oliegigant Total tager endnu et skridt mod at øge sin indflydelse på den danske del af Nordsøen og Danmarks undergrund.



Det sker, når man senere i dag vil melde ud, at Total overtager amerikanske Chevrons andel af Dansk Undergrunds Consortium (DUC) på 12 pct. og dermed fremover opnår et ejerskab af DUC på 43,2 pct.



Det erfarer Børsen fra flere centrale kilder med indblik i processen.



I dag består DUC af Total med en ejerandel på 31,2 %, Shell som ejer 36,8 pct., Chevron med en andel på 12 pct. og Nordsøfonden, som står for de resterende 20 pct.



De fire samarbejder om at producere olie og gas fra Eneretsbevillingens område i Nordsøen, men vil altså fremover blive reduceret til tre.



DUC blev i sin tid skabt for at udnytte den eneretsbevilling, som A.P. Møller-Mærsk fik til at udvinde olie- og gas fra den danske undergrund.



Købte Mærsk for 47 mia. kr.



Franske Total er den nyeste aktør i partnerskabet, efter at franskmændene først sidste år købte sig ind den danske del af Nordsøen med erhvervelsen af Maersk Oil fra A.P. Møller-Mærsk for 47 mia. kr.



I den forbindelse overtog Total sin nuværende ejerandel på 31,2 pct. af DUC sammen med langt størstedelen af operatørskabet i den danske del af Nordsøen.



I starten af september understregede Totals topchef, franske Patrick Pouyanné, selskabets rolle som en blivende spiller i den danske del af Nordsøen overfor Berlingske.



Her slog han fast, at Total var åben for at købe yderligere op i DUC end de 31,2 procent, selskabet allerede havde købt af A.P. Møller-Mærsk.



"Hvis det er muligt, ja. Jeg foretrækker at operere med 45 procents fremfor 31 procents ejerandel. Det er godt at have en større base for dine operationer. Så må vi se, om der er nogle partnere, som er mindre interesserede i at udvikle modne felter," sagde Patrick Pouyanné i den forbindelse til Berlingske.



Med dagens udmelding og en fremtidig ejerandel på 43,2 pct. kommer den franske topchef meget tæt på at opfylde sin målsætning.



Strukturen i DUC har længe været til debat og spekulation. Sidst år skrev Reuters bl.a. , at Shell efter at have solgt ud af andre dele af sin Nordsø-portefølje også overvejede af skippe sin ejerandel på 36,8 pct. af DUC.