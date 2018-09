Michael Kors køber Versace i milliardhandel

Den amerikanske designer Michael Kors køber det italienske modehus Gianni Versace for 1,83 milliarder euro. Det svarer til op mod 14 milliarder kroner.Michael Kors, der især er kendt som producent af håndtasker, erhverver sig mere glamour med købet af Versace, hvoraf 80 procent ejes af Versace-familien, mens 20 procent ejes af det private børsmæglerfirma Blackstone. Versace-familien vil fortsat spille en rolle i selskabet, skriver Bloomberg.Michael Kors Holdings Ltd. har i længere tid været på udkig efter et selskab, som skal styrke dets position i konkurrencen med rivaler som Louis Vuitton.Aftalen om købet kommer, efter Michael Kors også har købt skoproducenten Jimmy Choo.Også andre i modebranchen forsøger at styrke salget gennem opkøb.Modehuset Tapestry, der tidligere var kendt som Coach, ejer i dag Stuart Weitzman, og det erhvervede sig sidste år Kate Spade./ritzau/AFP