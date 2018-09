MHI Vestas lancerer 10 MW-mølle

MHI Vestas har opgraderet sin V164-offshore-vindmølle til en kapacitet på 10 megawatt (MW).



Møllerne vil være klar til at blive installeret i 2021.



Det fortæller selskabet, der er ejet af Vestas og japanske Mitsubishi Heavy Industries, i en pressemeddelelse tirsdag.



Dermed kommer MHI Vestas med den - efter eget udsagn - første salgsklare vindmølle med en tocifret kapacitet.



Selskabet har på det seneste vundet ordrer på V164-møllen med kapacitet på op til 9,5 MW per mølle, blandt andet til en af verdens største vindmølleparker, Triton Knoll, på 860 MW.



Samlet har V164-møllen høstet faste ordrer på 2620 MW, mens der er potentiale for mere end 2000 MW yderligere i betingede aftaler.



Oprindeligt blev møllen lanceret med en kapacitet på 7 MW, men den blev siden opgraderet til 8 MW, inden den første mølle overhovedet blev installeret for en kunde.



Sidste år blev møllens kapacitet yderligere øget til 9,0 og 9,5 MW. I juni i år skrev MHI Vestas desuden i årsregnskabet for 2017, at selskabet var godt på vej til at nå op på en tocifret MW-kapacitet - hvilket altså er sket tirsdag.



Den seneste opgradering til 10 MW omfatter en stærkere gearkasse og mindre justeringer af mekanikken og designet i møllehuset, så der kan komme mere luft ind og køle omformeren.



I dag snurrer flere end 100 eksemplarer af V164-møllen i havmølleparker ud for de britiske og tyske kyster, oplyser MHI Vestas.



Blandt MHI Vestas' konkurrenter arbejder General Electric (GE) på en 12 MW-mølle, og både Senvion og Siemens Gamesa har møller på 10 MW eller mere under udvikling.



/ritzau/FINANS