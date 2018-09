Schweizisk Novo-rival skærer 1700 stillinger

Over de næste fire år svinger den schweiziske medicinalkæmpe Novartis sparekniven og skærer 1750 stillinger fra på sit hjemmemarked.Det skriver flere udenlandske medier, bl.a. Bloomberg og CNBC med henvisning til en meddelelse fra Novartis tirsdag.Nedlæggelserne af stillingerne sker som en konsekvens af, at selskabets nye topchef Vas Narasimhan vil trimme omkostningerne og gøre Novartis' fokus mere skarpt. Medicinalgiganten har lige nu omkring 126.000 ansatte på verdensplan, hvoraf omkring 13.000 er i Schweiz.Omkring 1500 stillinger vil blive nedlagt i Novartis' produktion i Basel, Stein, Locarno og Schweizerhalle, men yderligere 700 stillinger nedlægges i forretningservice-området.Der bliver dog skabt 450 nye stillinger, hvilket betyder, at det samlede antal nedlagte stillinger lander på 1750.Udover Schweiz bliver også Storbritannien ramt. Her nedlægger Novartis ca. 400 stillinger, fordi selskabet forlader sin produktionsenhed i Grimsby.Nedlæggelserne skal gøre medicinalkæmpen mere konkurrencedygtig i en tid, hvor omkostninger til at udvikle ny medicin stiger og afkast på investeringer daler, skriver Bloomberg.For en uge siden meldte Novo Nordisk en stor fyringsrunde ud, hvor 400 medarbejdere i forsknings- og udviklingsafdelingen i Danmark og Kina mister deres job.Det sker for at allokere øgede ressourcer til transformationel biologisk og teknologisk innovation indenfor såvel eksisterende som nye terapiområder.