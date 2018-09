Efter millionunderskud: Lars Larsen slår to møbelkæder sammen og nedlægger 47 stillinger

Relateret indhold Tilføj søgeagent IDEmøbler

Opdateret kl. 09.19 - Efter en årrække med underskud har ID Design, der er ejet af Lars Larsen, nu lagt en ny strategi, der skal øge indtjeningen og styrke virksomheden.



Det betyder, at møbelkæderne Ilva og Idemøbler lægges sammen og som en konsekvens af sammenlægningen står 47 ansatte til at miste deres arbejde eller få tilbudt et job et andet sted i Lars Larsen Group.



Det skriver selskaberne i en meddelelse.



"Siden jeg tiltrådte stillingen som administrerende direktør i ID Design 1. maj i år, har jeg arbejdet på at kunne præsentere en ny strategi, som skal sikre, at ID Design kan levere overskud. Her har vi vurderet, at det bedste vil være at sammenlægge de to kæder. Der vil stadig stå henholdsvis Ilva og Idemøbler på butikkerne rundt omkring i landet, men internt sammenlægges alle centrale funktioner, ligesom der fremover vil være fælles sortiment og én fælles tilbudsavis," udtaler Rami Jensen, adm. direktør i ID Design, i meddelelsen.



De funktioner, der bliver sammenlagt, er bl.a. marketing, koncept og butiksdrift, hvor de to kæder indtil nu har haft hver deres afdeling på ID Designs hovedkontor i Sabro.



Rami Jensen er utrolig ked af, at der skal nedlægges stillinger, udtaler han i meddelelsen.



"Men med forventning om, at det netop overståede regnskabsår ender med et underskud på omkring 100 mio. kr., har jeg måttet træffe nogle nødvendige beslutninger. Til gengæld har vi her en fordel af at være en del af Lars Larsen Group, og jeg håber, at vi kan tilbyde mange af de afskedigede medarbejdere en stilling i et af de øvrige selskaber indenfor gruppen," lyder det.



Den nye plan betyder også, at Idemøblers butikker i Brørup og Ribe bliver lukket. De beskæftiger til sammen 15 medarbejdere, som alle vil blive tilbudt en ny stilling inden for Lars Larsen Group.



Selvom der fremover vil komme én tilbudsavis og sortimentet vil være fælles, vil der ikke blive ændret på skiltene ved butikker, som stadig vil hedde Ilva og Idemøbler.



"Det skyldes, at selv om man fremover kan bestille ud fra det samme sortiment i begge kæder, er ILVA-butikkerne større, og derfor kan man som kunde se flere af de møbler, vi har i sortimentet og hente mere inspiration. Derfor mener vi, at det er en god vejledning til kunderne, fortsat at skilte med henholdsvis ILVA og IDEmøbler," lyder det fra Rami Jensen.