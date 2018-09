Tilsyn tvinger tysk storbank til mere hvidvaskkontrol: Har mistet tålmodigheden

Det tyske finanstilsyn, BaFin, har mandag beordret Deutsche Bank til at styrke sin indsats mod hvidvask og finansiering af terrorisme via banken. Samtidig har man udpeget revisionshuset KPMG som en ekstern vagthund, der over de næste 36 måneder skal holde øje med, om Deutsche gør fremskridt på området.



Det erfarer Financial Times.



Beslutningen fra de tyske myndigheder falder et år efter, at Deutsche Bank accepterede at betale 630 mio. dollar i bøde for at afslutte amerikanske og britiske myndigheders efterforskning af hvidvask udført af russiske kunder i banken.



I 2016 blev Deutsche advaret af britiske myndigheder mod "alvorlige" og "systemiske" mangler i dens kontrol af hvidvask, terrorfinansiering og omgåelse af sanktioner.



BaFin har derfor pålagt den tyske storbank at indføre "passende interne sikkerhedsmekanismer", ligesom den skal overholde almindelige due dilligence- forpligtelser i relation til misbrug af samme karakter.



Påbuddet kommer, efter de tyske tilsynsmyndigheder har mistet tålmodigheden med banken.



"Man når et punkt, hvor nok er nok," siger en unavngiven kilde til Financial Times.



Avisen erfarer desuden, at beslutningen i det tyske, ikke er relateret til skandalen i Danske Bank, hvor overførsler gennem bankens estiske filial i perioden 2008 til 2015 for omkring 200 mia. dollar kan være relateret til hvidvask.



