Veloxis' finansdirektør siger op - stopper med det samme

Relateret indhold Aktieordbog

Finansdirektøren i Veloxis Pharmaceuticals, Morten Marott, har besluttet sig for at træde tilbage med "øjeblikkelig virkning".



Det oplyser biotekselskabet i en kortfattet meddelelse.



- Vi sætter stor pris på Mortens bidrag til selskabet og ønsker ham alt det bedste i hans fremtidige bestræbelser, udtaler administrerende direktør i Veloxis, Craig Collard, i meddelelsen.



Indtil en ny finansdirektør er fundet vil vice-president i finansafdelingen Ira Duarte, agere midlertidig CFO.



Morten Marott kom til Veloxis så sent som i april 2018. Tidligere havde han stillinger i Deutsche Bank, RBC og Citigroup.



/ritzau/FINANS