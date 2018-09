RTX siger farvel til økonomidirektør i starten af næste år

Relateret indhold Tilføj søgeagent RTX Telecom Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer RTX Telecom

Kristian Frederiksen, der er økonomidirektør i RTX, er på vej ud af selskabet og forlader det per 31. januar næste år.



Det oplyser RTX i en meddelelse til fondsbørsen mandag eftermiddag.



Ifølge RTX er det efter personlige overvejelser, at Kristian Frederiksen har truffet beslutningen om at forlade virksomheden.



"Vi vil gerne takke Kristian for det år, han har været i RTX, og ønsker ham held og lykke fremover," skriver selskabet i meddelelsen.



Der bliver ifølge RTX nu igangsat en proces for at finde Kristian Frederiksens afløser.



/ritzau/FINANS