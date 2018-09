Rejseselskab nedjusterer og ansætter tidligere Pandora- og Lego-chef: Aktien i stort dyk

Britiske Thomas Cook Group falder på børsen i London mandag hele 19 pct., efter at rejseselskabet for andet gang på to måneder har set sig nødsaget til at nedjustere forventningerne til regnskabsår 2017/18.



Endvidere kan selskabet fortælle, at finansdirektør Bill Scott træder tilbage, mens danskeren Sten Daugaard, der tidligere har haft direktørstillinger i Lego og Pandora, overtager stillingen midlertidigt fra 1. december - før en mere permanent løsning er fundet.



Sten Daugaard har tidligere været finansdirektør hos Lego og udviklingsdirektør hos Pandora, og har også været bestyrelsesmedlem i begge selskaber.



Thomas Cook venter nu, at den underliggende indtjening for regnskabsåret, der slutter 30. september, vil blive på 280 mio. pund. Det er 13 pct. lavere end bunden af det interval, som selskabet nedjusterede til 31. juli.



Aktien i Thomas Cook er i år faldet 49 pct.



/ritzau/FINANS