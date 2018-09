Comcast lover at bevare Skys uafhængighed efter trecifret millardkøb

Tv-selskabet Sky vil operere uafhængigt, når handlen med Comcast på 30 mia. pund - svarende til 250 mia. kr. - afsluttes.



Det fortæller Brian Roberts, der er administrerende direktør i Comcast, efter at selskabet har vundet opkøbsrettighederne mod rivalerne Walt Disney og 21st Century Fox, skriver Financial Times.



Comcast vandt i weekenden auktionen på tv-selskabet, der ejes af Robert Murdoch, med et tilbud på 17,28 pund per aktie, hvilket overgik Disneys og Fox' bud på 15,67 pund per aktie.



Brian Roberts fortæller til avisen, at Comcast forventer, at Skys administrerende direktør, Jeremy Darroch, fortsætter som vanligt efter overtagelsen.



"Det gennemgående tema hos Comcast har været at lade ledelserne i vores selskaber træffe deres egne beslutninger, forblive decentraliserede og fortsat være driftige. Det har vi sagt til Jeremy og resten af Sky-ledelsen. De vil fortsat arbejde som et uafhængigt selskab, men med et selskab med 150 mia. dollar i ryggen," siger Brian Roberts til Financial Times.



Comcasts bud er blevet anbefalet af Skys uafhængige komité, der har sat overtagelseskravet på 50 pct. af den samlede aktiebeholdning plus én aktie. Det betyder, at handlen gennemføres, også selv om Comcast ikke formår at købe de 39 pct. af aktiebeholdningen, som Fox ejer.



/ritzau/FINANS