Medie: Danske Bank er millimeter fra at udpege ny topchef

Thomas Borgen afleverede sin opsigelse onsdag, samme dag som Danske Bank præsenterede konklusionerne i en intern undersøgelse om de mistænkelige pengestrømme i den estiske afdeling.Siden har det helt store spørgsmål været, hvem bestyrelsesformand Ole Andersen udnævner som ny administrerende direktør i banken. Det får vi angiveligt meget snart svar på. Det fortæller flere kilder med indsigt i sagen til Finans."Hvis vi ikke om 14 dage har fundet Borgens afløser, vil man med rette kunne bebrejde os, at vi sejler rundt som et skib uden kaptajn," siger en centralt placeret kilde.Adspurgt, om bestyrelsen har en kandidat klar, men at den afventer Finanstilsynets godkendelse, svarer et bestyrelsesmedlem:"Sådan kunne det godt være."Ifølge Finans' oplysninger er der kun én intern kandidat i spil i skikkelse af 40-årige Jacob Aarup-Andersen. Derudover er der et ukendt, men formentlig stærkt begrænset antal eksterne kandidater."Det ville overraske mig, hvis ikke der er en løsning om kort tid, og hvis ikke løsningen er Jacob Aarup-Andersen," siger en tredje Danske Bank-kilde til Finans.Mens flere kilder peger på, at Jacob Aarup-Andersen er den sandsynlige afløser, er der også enkelte, der vurderer, at han ikke har tung nok ledererfaring.Jacob Aarup-Andersen har tidligere været i blandt andet Goldman Sachs og Danica./ritzau/