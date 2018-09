Rovsing lander signifikant ordre fra tyrkisk kunde - aktien banker op med over 20 pct

Rovsing, der udvikler udstyr til satellitter, har fredag landet en "signifikant" ordre vedrørende levering af løsninger til en tyrkisk kunde.



Af konkurrencemæssige hensyn kan Rovsing ikke oplyse den præcise størrelse af ordren, men sammenholdt med eksisterende projekter og andre indgåede kontrakter er 80 pct. af selskabets forventede omsætning for 2018/19 allerede sikret, fremgår det af en meddelelse fra selskabet.



I regnskabet for 2017/18, der blev offentliggjort sidste fredag, oplyste Rovsing, at det for det nye regnskabsår ventede at få en omsætning på mellem 28 og 32 mio. kr. Til sammenligning lød omsætningen året inden på 25,1 mio. kr.



"At vi sikrer os en signifikant kontrakt inden for vores kernekompetencer i et nyt og voksende marked uden for EU og USA, er et vigtigt skridt i forhold til at understøtte Rovsings strategi," skriver selskabet i meddelelsen.



Størstedelen af den tyrkiske kontrakts eksekvering og levering er ifølge Rovsing planlagt til at finde sted i 2018/19.



Aktien stiger med 24 pct. til kurs 0,12.



Ifølge administrerende direktør Hjalti Pall Thorvardarson er kontrakten en af dem, der trak ud i det seneste regnskabsår.



"Der var flere faktorer, der gik os imod sidste år. En af dem var helt klart, at vi havde forsinkelse på nogle store programmer, som vi er en del af, hvor vi ikke kunne komme lige så hurtigt igennem projekterne, som vi havde planlagt. Det havde indflydelse på vores omsætning."



"Men vi havde også set nogle forsinkelser fra vores kunders side, og den her kontrakt er også en af dem, som vi havde håbet på at have på plads inden udgangen af sidste regnskabsår. Men de her ting har det med at trække ud," siger Rovsing-topchefen.



Af konkurrencemæssige hensyn ønsker direktøren ikke at fortælle, hvor stor en værdi kontrakten med den tyrkiske kunde har.



Han kalder den blot betydelig og oplyser, at sammenholdt med eksisterende projekter og andre indgåede kontrakter er 80 pct. af selskabets forventede omsætning for regnskabsåret 2018/19 allerede sikret.



Ifølge Hjalti Pall Thorvardarson giver den tyrkiske ordre ikke anledning til at ændre i de forventninger, som selskabet kom med i forbindelse med seneste regnskab.



/ritzau/FINANS