Vestas-kunde dropper vindmølleprojekt på 600 megawatt

Listen af aflyste vindmølleprojekter i USA vokser, i takt med fristen for at gennemføre projekterne med fuld skatterabat (Production Tax Credit) inden udgangen af 2020 nærmer sig.Det skriver branchemediet Recharge News, efter at nu også den store udvikler RES Americas har valgt at skrotte planerne for opførelse af vindmølleparken Harvest på 600 megawatt i staten Indiana.Ifølge den Colorado-baserede vindparkudvikler, der er ejet af den britiske RES-gruppe, bunder beslutningen blandt andet i problemer relateret til opkoblingen af projektet til elnettet. "Tekniske forhold for projektet har ændret sig ugunstigt, hvilket har gjort, at projektet ikke længere er muligt at gennemføre. Efter en omhyggelig gennemgang af flere faktorer har RES besluttet at trække sig fra projektet," siger projektmanager Scott Jansen ifølge Recharge News.Udvikleren købte projektet for flere år siden og havde håbet at kunne etablere det inden udgangen af 2020 - i rette tid til at opnå fuld støtte under den amerikanske skatterabatordning.Imidlertid har problemer, med hvor projektet skulle kobles på elnettet, forsinket udviklingen, og tidligere i år fik selskabet afslag på en dispensationsansøgning om at skifte lokation for opkoblingen til en ny lokation, uden at selskabet faldt tilbage i køen for opkobling.En talsperson fra selskabet oplyser, at tilslutningsproblemerne var meget specifikke lige nøjagtigt for Harvest og for det transmissionssystem, som projektet skulle kobles op på. Det er dog ikke det første projekt, og ifølge Recharge News næppe heller ikke det sidste større projekt, som vil blive aflyst, i takt med at 2020-tidsfristen for opførelsen til fuld PTC-støtte nærmer sig.Tilbage i juli trak American Electric Power stikket til sit gigantiske vindprojekt Catcher i Oklahoma på 2 gigawatt, efter at projektet havde mødt forskellige typer af forhindringer, der tidsmæssigt gjorde det umuligt at gennemføre det rettidigt til 100 pct. PTC-støtte, som projektet var afhængigt af./ritzau/FINANS