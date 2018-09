Chipproducent skuffer på guidance og falder i eftermarkedet

En ganske stærkt fjerde kvartal fra chipproducenten Micron Technology er ikke nok til at gøre investorerne glade torsdag aften, da prognosen for det igangværende første kvartal af det nye regnskabsår skuffer.



Aktien steg umiddelbart i eftermarkedet på regnskabstallene, men er siden faldet tilbage, da ledelsen på en telekonference oplyste om forventningerne til første kvartal, og aktien ligger nu i minus med 2,9 pct.



Micron kom gennem sit fjerde kvartal med et justeret overskud per aktie på 3,53 dollar, mens omsætningen landede på 8,44 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 3,33 dollar og en omsætning på 8,25 mia. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 4,31 mia. dollar mod ventede 4,10 mia. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 5,75 mia. dollar. Her havde Wall Street ventet 5,47 mia. dollar.



De solide resultater er dog ikke nok, for Microns guidance for første kvartal lyder på en indtjening per aktie på 2,95 dollar med et muligt udsving i begge retninger på 5 cent. Til sammenligning havde analytikerne på forhånd i snit lagt 3,10 dollar per aktie ind i deres spreadsheets.



Microns fjerde kvartal vidnede ellers om stærk efterspørgsel, blandt andet fra nye markeder, og det var det ottende kvartal i træk, skriver Bloomberg News, at selskabet præsterede en salgsvækst på mindst 19 pct. på årsbasis.



