Den amerikanske storbank Wells Fargo planlægger at reducere sin medarbejderstab med 5 til 10 pct. over de kommende tre år.



Det meddelte selskabet torsdag.



Da banken ved udgangen af juni havde 265.000 medarbejdere, så er der lagt op til, at et sted mellem 13.250 og 26.500 nuværende ansatte må sige farvel til deres arbejdsplads.



- Vi fortsætter med at transformere Wells Fargo til at levere, hvad kunderne ønsker - inklusiv innovative, kundevenlige produkter og services - og udvikle vores forretningsmodel for at møde de behov på en mere strømlinet og effektiv måde, udtaler topchef Tim Sloan i en meddelelse.



At meldingen ikke automatisk gav en kursbelønning på udsigten til lavere omkostninger over tid skyldes, at man tolker meldingen som et negativt tegn om bankens indtjening.



- Det siger noget om deres indtægtsklima. Hvis de ikke er i færd med at anerkende, at omsætningen er i problemer, så er de ved at forudse det, siger Charles Peabody, analytiker hos Portales Partners, til Bloomberg News.



Wells Fargo har allerede lovet at spare 4 mia. dollar om året inden udgangen af 2019.



Aktien i Wells Fargo ligger en halv time før lukning af markedet i USA i plus med 0,8 pct.



