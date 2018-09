Den amerikanske delekørselstjeneste Uber er i indledende samtaler om at overtage Deliveroo, som er et London-baseret selskab, der bringer mad ud til kunder i Europa. Prisen skulle være på flere milliarder dollar.



Det erfarer Bloomberg News med henvisning til kilder med kendskab til planerne.



Deliveroo har senest været værdisat til 2 mia. dollar. Det skete sidste år, da man sikrede sig 480 mio. dollar i kapital fra investorer som Fidelity og T. Rowe Price.



En overtagelse af Deliveroo ville markere et stort skridt fremad for Ubers planer om at sætte sig på det europæiske marked.



Uber er først og fremmest kendt som en delekørselstjeneste, men selskabet har i mange lande også lanceret udbringning af mad under navnet "Uber Eats".



Der er endnu ikke sat et konkret beløb på en mulig handel, men Bloomberg skriver, at den skal være betydeligt højere end den seneste vurdering af Deliveroo.



Uber kigger meget aktivt efter opkøb. Henover sommeren har det også været fremme, at selskabet efter sigende forsøger at købe Careem, som er en konkurrent i Mellemøsten med hovedsæde i Saudi-Arabien.





/ritzau/FINANS