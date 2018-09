Sydbank sænker Danske Bank-anbefaling: "Vi savner simpelthen en konklusion"

Den interne advokatundersøgelse om hvidvasksagen fra Bruun & Hjejle, som Danske Bank onsdag offentliggjorde, har ikke skabt klarhed, og derfor er der fortsat meget stor usikkerhed omkring aktien i Danske Bank med risiko for en milliardbøde.



På den baggrund har analytiker i Sydbank Mikkel Emil Jensen valgt at sænke sin anbefaling af aktien i Danske Bank fra "køb" til "hold".



- Vi savner simpelthen en konklusion, der kan bringe os tættere på de økonomiske konsekvenser for banken i form af størrelsen af en eventuel bøde. Med lange undersøgelser i vente, kan der gå lang tid, før investorerne får en afklaring. Danske Banks undersøgelse betyder dog, at vi nu umiddelbart ser en større risiko for, at selskabet kan blive mødt med et stort bødebeløb, hedder det i en analyse.



Finanstilsynet har torsdag oplyst, at man vil genåbne sin undersøgelse af Danske Bank. Bagmandspolitiet har også en efterforskning i gang, og udenlandske medier har tidligere oplyst, at de amerikanske myndigheder også kigger på sagen. Der er risiko for, at flere myndigheder vil kræve en bøde fra Danske Bank.



- Høj usikkerhed om bødestørrelsen vil derfor gennemsyre aktien i lang tid endnu og betyde, at en umiddelbar attraktiv værdisættelse måske slet ikke er så attraktiv.



På multiplerne, vurderer Sydbank, ligner Danske Bank et "røverkøb", hvis det ikke lige var for risikoen for en stor bøde, og skulle det vise sig, at de amerikanske myndigheder, som er særligt kendte for at stange store bøder ud, ikke "finder interesse i sagen", så kan det være en kurstrigger.



Onsdagens undersøgelse bekræftede, at Danske Bank har haft alvorlige mangler i sin styring og kontrolsystemer, hvilket gjorde det muligt at misbruge bankens filial i Estland til mistænkelige transaktioner.



I alt har transaktioner til en værdi af 200 mia. euro fra perioden 2007 til 2015 indgået i undersøgelserne, der dog ikke kan sige noget om det præcise omfang af beløbet af hvidvaskede penge.



Til gengæld har undersøgelsen givet anledning til, at tusindvis af kunder er blevet indberettet til myndighederne. Af de 6200 kunder, som advokatfirmaet Bruun & Hjejle foreløbigt har gennemgået, er næsten alle indberettet som mistænkelige.



Hos Sydbank peger analytikeren på, at man har undersøgt 6200 ud af 15.000 kunder, og at man reelt har lang vej igen med undersøgelsen. De samlede pengestrømme på 1500 mia. kr. fortæller samtidig heller ikke noget om, hvad det reelle hvidvaskede beløb måtte være.





- Det er derfor skuffende, at rapporten ikke indeholder reelle konklusioner om omfanget.



Lidt trøst er der dog at hente i analysen for aktionærerne i Danske Bank, da Sydbank ser en meget lille sandsynlighed for "decideret kundeflugt" fra Danske Bank, hvilket vil betyde, at den underliggende forretning er intakt, ligesom man vurderer, at en bøde skal over 40 mia. kr. i størrelse, før en kapitalforhøjelse i banken bliver nødvendig.



/ritzau/FINANS