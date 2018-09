Amerikanske Elanco Animal Health har torsdag debut på børsen i USA. Og hvilken debut. Aktien stiger med hele 40,9 pct. fra start til 33,81 dollar per aktie.



Elanco, som producerer helseprodukter og medicin til både produktionsdyr og kæledyr, blev ellers solgt til en udbudskurs på 24 dollar. Udbudskursen indikerede dog allerede, at der var tale om en populær aktie, for indledningsvist havde man udbudt den i et interval mellem 20 og 23 dollar.



Ifølge Bloomberg News er investorerne tiltrukket af høje indtjeningsniveauer i sektoren, og man har set, at andre tidligere børsnoteringer har klaret sig rigtig godt. Eksempelvis har konkurrenten Zoetis set sin kurs stige fra 26 til næsten 90 dollar siden sin IPO i 2013.



I alt blev der udbudt aktier for 1,5 mia. dollar i Elanco i forbindelse med børsnoteringen, og med torsdagens kursstigning har selskabet en samlet markedsværdi på knap 12 mia. dollar.



/ritzau/FINANS