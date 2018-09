Aamund tordner: Idiotisk at få millioner for dårlig ledelse

Det giver ikke mening, at topchefer kan få en stor pose penge med, når de forlader jobbet, og virksomheden er i problemer.



Det mener Asger Aamund, der er tidligere bestyrelsesformand i en række virksomheder og kendt fra blandt andet radioprogrammet 'Mads og Monopolet'.



- Det er idiotisk, at nogle topchefer kan køre en forretning halvt i sænk, og så kunne ride ind i solnedgangen med sadeltasker fyldt med guld, siger Asger Aamund til Avisen.dk.



Debatten om de såkaldte gyldne håndtryk er blusset op, efter at Danske Banks administrerende direktør Thomas Borgen i går bebudede sin fratrædelse. Med ud af døren får han en fratrædelses-godtgørelse til en værdi af mindst 13 mio. kr.



Det sker efter, at den historiske sag om hvidvaskning af flere hundrede milliarder kroner i Danske Banks estiske filialer er blevet afdækket.



Fratrædelsesordninger til topchefer er vilkår, som store virksomheder laver kontrakter ud fra, forklarer Jakob Stengel. Han er partner i firmaet Case Rose, der 'headhunter' nye ansatte til fremtrædende poster i forskellige virksomheder rundt i verdenen.



- Hvis en kontormedarbejder bliver afskediget, så har vedkommende nogle rettigheder, der sikrer, at man har tid til at finde nyt arbejde. Det her står i kontrakterne, for at give den samme sikkerhed til direktøren, siger Jakob Stengel til Avisen.dk.



Selvom Thomas Borgen svigtede ledelsesmæssigt i forhold til at stoppe den ulovlige hvidvaskning, så udrettede han også meget godt i Danske Bank, mener Asger Aamund.



- Derfor sender bestyrelsen ham ud af døren med et gyldent håndtryk. Men jeg tror, at vi kommer til at se flere bestyrelser, der stiller nye krav i kontrakterne. Nogle af de fratrædelser, vi har set gennem tiden, lugter jo af lokumsaftale mellem bestyrelse og direktør, siger Asger Aamund til Avisen.dk.



Om man kan lide de gyldne håndtryk eller ej, så skal man nok ikke regne med at de forsvinder lige foreløbigt.



De danske virksomheder er nemlig i skarp konkurrence med udlandet, om at tiltrække de bedste og mest talentfulde chefer til topstillingerne, lyder det fra både Asger Aamund og Jakob Stengel.



- Det svarer til ikke at ville betale Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi den løn, som de er værd. Resultatet vil være, at så underskriver de kontrakt et andet sted, siger Asger Aamund.