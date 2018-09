Kæmpe flyfusion kan være undervejs: Flygiganter i drøftelser

Flyselskabet Emirates har tilsyneladende set sig lun på konkurrenten Etihad. Kilder med indblik i sagen oplyser til Bloomberg News, at Etihad, der har base i Dubai, overvejer et køb af sin tabsgivende nabo fra Abu Dhabi.



Drøftelserne siges at være på et indledende stadie.



Ender det med en sammenlægning af de to selskaber, vil det i givet fald blive verdens største flyselskab målt på antallet af fløjne passagerkilometer, skriver Bloomberg. Nyhedsbureauet tager dog det forbehold, at det er usikkert, hvor stor en del af Etihads ruter, der vil få lov til at fortsætte.



Ifølge kilderne vil Emirates kun overtage selve Etihads flyforretning, mens vedligeholdelsesdelen ikke følger med.



Hverken Emirates eller Etihad har ønsket at kommentere oplysningerne.



Etihad har de seneste to år fløjet med underskud. Tabet løber op i næsten 3,5 mia. dollar, og kreditvurderingsinstistuttet Fitch vurderede så sent som i august, at det også venter røde tal i alle år til og med 2022.



/ritzau/FINANS