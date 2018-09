Medie: Tidligere bestyrelsesmedlem i nordkoreansk bank i spidsen for First North-noteret selskab

En bestyrelsesformand, der tidligere har drevet bank i Nordkorea, og hans involvering i en tvungen afnotering på børsen i London, var ikke nok til at få advarselslamperne til at blinke hos Nasdaqs minibørs First North, der optog et selskab til handel med ham i spidsen i 2016.Det skriver mediet Inside Business. Det drejer sig om den kinesiske forretningsmand dr. Johnny Hon, der var bestyrelsesformand for selskabet Gate Ventures med base i London, hvorigennem man som dansk aktionær har kunnet købe sig ind i underholdning til teatre i London og Hong Kong. Men bestyrelsesformanden, der ifølge sin hjemmeside kan bryste sig af et hav af ærespriser og titler hvoraf ordenen Den Nordkoreanske Venskabsrang af 1. grad blandt flere springer i øjnene, har også siddet i bestyrelsen for den nordkoreanske bank KGC Bank fra 2005 til 2008, skriver mediet videre.Ifølge Inside Business har han desuden været involveret i to afnoteringer, hvoraf den ene var med et lotteriselskab, der blev suspenderet efter ledende medarbejdere blev anklaget for blandt andet ulovlige operationer. Anden gang var det med selvsamme selskab – Gate Ventures – som nu er noteret på First North, der i 2015 blev suspenderet på den London-baserede børs AIM.Noteringschef på Nasdaq Carsten Borring har ikke kommenteret historien, men kommunikationsdirektør Javier Lopez oplyser til mediet, at gennemsigtigheden på de markeder, hvor selskabet opererer, er central."Derfor er det vores opgave at sørge for, at investorer kan træffe egne investeringsbeslutninger på baggrund af de oplysninger, som selskaberne kommer med. I forhold til optagelse til handel, er der ud over en række objektive optagelseskrav samt objektiv vurdering af personkreds også en subjektiv vurdering af selskabets produkt og ydelser. På den baggrund optages nogle selskaber til handel, mens vi takker nej til andre. Det springende punkt er, om selskabet er transparent om sin forretning og periodevis informerer markedet om udsigten til at nå sin målsætning."