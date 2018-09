Novos diabetespille slår rival i japansk studie

Novo Nordisks diabetespille, oral Semaglutid, slår i den højeste dosisudgave Eli Lillys storsælgende GLP-1-analog, Trulicity, målt på såvel langtidsblodsukkeret og vægtreduktionen i et japansk studie.



Studiet er del af Novos store fase 3-program Pioneer, der skal sikre den nødvendige dokumentation til at understøtte en markedsføringsgodkendelse til oral Semaglutid.



I studiet ved navn Pioneer 10 modtog 458 japanere med type 2-diabetes enten Novos diabetespille i doserne 3, 7 og 14 milligram eller Trulicity i den laveste dosisudgave på 0,75 milligram.



Bivirkningsprofilen var ifølge Novo ens i de fire grupper, og den hyppigst rapporterede bivirkning var forstoppelse og kvalme.



Målt på effekten var den højeste dosisudgave på 14 milligram oral Semaglutid til gengæld bedre end Trulicity og gav signifikant større reduktioner i langtidsblodsukker og vægt end behandling med 0,75 milligram Trulicity efter 52 uger.



Resultaterne er opgjort efter den primære statistiske metode, som kræves af myndighederne, og som vurderer effekten medregnet patienter, der ophører behandlingen eller får ordineret anden supplerende behandling.



Desuden har Novo brugt den sekundære statistiske metode, som myndighederne tidligere har godkendt diabetesmidler på baggrund af. Her beskrives effekten for patienterne, mens behandlingen står på og uden supplerende anden behandling.



Efter den metode gav 14 milligram oral Semaglutid en signifikant større reduktion i langtidsblodsukkeret på 1,8 pct. mod 1,3 pct. med 0,75 milligram oral Semaglutid efter 52 ugers behandling.



Reduktionerne for 3 og 7 milligram var henholdsvis 0,7 pct. og 1,4 pct. og altså ikke signifikant bedre.



Målt på vægten gav oral Semaglutid i den højeste dosisudgave patienterne et gennemsnitligt vægttab på 1,9 kilogram, mens der var en vægtstigning på 1,1 kilogram i gruppen, der fik Trulicity.



I grupperne, der fik 3 og 7 milligram, blev der målt henholdsvis en vægtstigning på 0,1 kilogram og en vægtreduktion på 1,0 kilogram per patient.



Trulicity kommer også i en højere dosis på 1,5 milligram, som dog ikke er godkendt i Japan.



/ritzau/FINANS