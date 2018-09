Ørsteds finansboss har ingen planer om yderligere frasalg i Europa efter Hornsea

Der kommer sandsynligvis til at gå længere tid mellem, at danske Ørsted sælger ud af havvindmølleporteføljen i Europa, efter at energikoncernen tirsdag annoncerede et frasalg af halvdelen af den store britiske havvindmøllepark Hornsea 1.



I flere år har Ørsted løbende solgt dele af en lang række projekter for at sikre, at der var penge nok til at investere i at opføre flere af de omkostningstunge havvindmølleparker.



Det behov har selskabet ikke længere, og derfor skal det ikke fremover ske nærmest per automatik. Hvis et attraktivt tilbud skulle dukke op, vil ledelsen dog ikke afvise, at flere andele kan blive solgt.



- Hvis der kommer nogen forbi med et tilbud, så kunne man godt forestille sig, at vi vil gøre det, men vi skal være mere selektive. Tidligere har det bare været en helt naturlig del af vores forretningsmodel, men nu tager vi stilling til det fra aktiv til aktiv, siger Marianne Wiinholt, der er finansdirektør hos Ørsted, til Ritzau Finans.



ENEEJER AF TRE UD AF 22 PROJEKTER



En opgørelse, som Ritzau Finans har udarbejdet, viser, at Ørsted i dag kun er eneejer af tre af de 22 samlede parker, som selskabet allerede har sat i drift eller er i gang med at opføre i Europa. De tre tilbageværende projekter, som Ørsted er den fulde ejer af, har kapaciteter på mellem 90 og 209,3 megawatt.



Fremover kan den fordeling - i hvert fald i Europa - komme til at se anderledes ud, da Ørsted altså i højere grad har en ambition om at holde fast i det fulde ejerskab af de havvindmølleparker, der lige nu er under udvikling.



Sent tirsdag aften offentliggjorde den danske energikoncern, at den har indgået en aftale med Global Infrastructure Partners, der vil købe halvdelen af Hornsea 1, som lige nu er den største havvindmøllepark under opførelse, for omkring 37,5 mia. kr.



LAVERE STØTTENIVEAU KAN GIVE LAVERE PRISER



Hvis der fremover kommer frasalg af ejerandele på bordet, vil priserne, som Ørsted kan få, sandsynligvis også blive lavere. Ifølge Morten Imsgard, der er senioraktieanalytiker hos Sydbank, var det britiske projekt "den sidste del af arvesølvet".



- Ørsted behøver jo ikke længere at sælge fra for at finansiere investerings- og udrulningsplanen. Fremover bliver det også mere komplekst at sælge projekter, hvor der er mere risiko og eksponering mod udsving i elpriserne. De finansielle investorer skal tilbage til tegnebrættet og finde ud af, hvordan den type projekter i havvindindustrien skal prises, sagde han onsdag til Ritzau Finans.



Mange af de projekter, der allerede er blevet solgt andele af, er tilknyttet lukrative støtteordninger - også kaldet subsidier - som løber over en lang årrække, og det er med til at minimere risikoen for langsigtede investorer, der vil investere i havvind.



Særligt de seneste to år er konkurrencen i branchen intensiveret på det europæiske marked, og det har været med til at presse støtteniveauet markant ned i eksempelvis Storbritannien, Tyskland og Holland.



I september sidste år vandt Ørsted eksempelvis retten til at opføre den britiske havvindmøllepark Hornsea 2, og kontrakten blev vundet til et støtteniveau, der var omkring 50 pct. lavere end ved sidste budrunde i 2015 og samtidig den laveste nogensinde i Storbritannien.



Det kan få betydning for, hvor attraktive ejerandelene fremover vil være for investorer, men ifølge Ørsteds finansdirektør bør det ikke komme bag på nogen, at industrien har ændret sig på den måde, i takt med at der i højere grad er blevet indført auktionsrunder for havvindprojekter.



- De her auktioner gør, at subsidierne er blevet presset ned, og det vidste vi allerede ville ske, da vi blev børsnoteret. Så det er noget, alle investorer og stakeholdere er meget opmærksomme på, siger Marianne Wiinholt



- Det er stadig meget attraktive projekter, vi kommer til at opføre. Eksempelvis Hornsea 2, som vi vandt i en auktion, og vores hollandske projekter. De er stadig attraktive, men ikke lige så attraktive som tidligere projekter, fortsætter hun.



FORVENTER FORTSAT INVESTORINTERESSE



Finansdirektøren forventer, at der fortsat vil være stor interesse fra de langsigtede investorer, og hun påpeger, at investeringer i infrastruktur generelt har været omgærdet af stor investorinteresse.



- Vi forventer, at vi kun vil lave nogle meget attraktive frasalg. Også fremadrettet.



- Vi har stadig 15-årige subsidiekontrakter, så der er fortsat stabile og forudsigelige indtægter. Prisen vil selvfølgelig afspejle, at projektet er mindre attraktivt, siger hun.



- Når vi skal vurdere, om vi skal sælge fra eller ej, kigger vi på, om det vil være bedst for os at holde på aktivet eller at sælge det fra. Vi ser meget på værdiskabelsen, fortsætter hun.



Ifølge finansdirektøren arbejdes der ikke aktivt på at sælge yderligere fra i Europa - heller ikke af de projekter, der er under udvikling. Ørsted ser dog på mulighederne for at sprede risikoen gennem frasalg af ejerandele på det nye taiwanske marked.



/ritzau/FINANS