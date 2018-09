Springet ud på verdensmarkedet er hård kost for de rådgivende ingeniører

Springet ud i den store, internationale verden er hårdt for de mellemstore ingeniørvirksomheder. Der betales dyre lærepenge på denne konto, og det kan ses af overskudsgraderne hos de rådgivende ingeniører, der hører til i mellemgruppen med 200-1000 ansatte.



Moe A/S med 800 ansatte har vovet pelsen i Norge og på Filippinerne, og når selskabet ligger en kende under branchegennemsnittet i overskudsgrad, så er det udlandet, der trækker ned. Bl.a. er der underskud i Norge, hvor det har været svært at opnå kritisk masse.



Ifølge topchef Christian Listov-Saabye skal den norske afdeling op på mindst 50 mand, og der skal inden længe etableres et hovedsæde i Oslos centrum – bl.a. af rekrutteringshensyn.



"Når man vil drive en forretning uden for Danmarks grænser, så er det en lidt anderledes approach. Vi har kastet nogle udviklingskroner efter Filippinerne og Norge," siger Listov-Saabye.



Komplekst og risikabelt



Interessen for udlandet handler om risikospredning, og når Moe vil den vej, så er der også en villighed til at bruge de ressourcer, der er nødvendige. Han betragter skridtet ud af Danmark som det mest komplekse og det mest risikobetonede Moe kan kaste sig ud i, men det er nødvendigt i forhold til den vækstambition, der er i Moe.



Inden for det seneste år har Moe øget antallet af ansatte med 16 pct.



"På Filippinerne går det godt, og vi har 100 mand derude nu. Det har kostet at etablere forretningen, men Moe på Filippinerne er med til at give overskud for Moe i Danmark," siger Christian Listov-Saabye.



Billedet af et hårdt presset midtersegment blandt ingeniørerne bekræftes af nye tal fra ingeniørerne brancheorganisation, FRI.



Overskudsgraden i virksomheder med 200-1000 ansatte ligger på kun 0,2 pct. i 2017. I alle andre segmenter ligger overskudsgraderne i spændet 7,6-25 pct.



De små sprinter derudad



De helt store ingeniører med Rambøll, Cowi, Niras og Sweco i front ligger på 7,6 pct., mens det er de mindre firmaer med under ti ansatte, der ligger på astronomiske 25 pct. overskud af hver omsætningskrone.



Nøgletallene i 2017 for mellemsegmentet er præget af et rædselsregnskab fra Orbicon, der trækker voldsomt, men det generelle billede i hele perioden 2013-2017 er, at de mellemstore ingeniører ligger markant lavere på indtjeningssiden.



Moe klarer sig fornuftigt inden for mellemsegmentet, og ligger 1-2 pct. under branchegennemsnittet på overskudsgrad, og inden for Danmarks grænser hamler Moe ifølge Listov-Saabye op med de helt store.

Hans opskrift på fastholdelse og tiltrækning af kompetent arbejdskraft handler om at agere som en ejerledet virksomhed, hvor mere end 100 af lederne er medejere.



Der lægges vægt på en fornuftig aflønning med med et bonussystem, hvor en almindelig medarbejder typisk kan sikre sig et sted imellem en halv og halvanden månedsløn i bonus.



Hertil kommer tilbud om meningsfulde opgaver, hvor de ansatte bliver lyttet til, hvis de ønsker at beskæftige sig med nye områder – f.eks. at dykke ned i mere specialiserede områder.



Dyre vækstambitioner



Branchedirektør Henrik Garver fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører forklarer, at de mellemstore ingeniørers udfordringer ofte handler om vækstambitioner, hvor de i udgangspunktet skal kunne tilbyde de samme ydelser som markedslederne, men at det for den mellemstore virksomhed er dyrt, fordi de ikke kan fordele omkostningerne ud på en lige så stor omsætning som de helt store – f.eks. Rambøll, der årligt omsætter for 12 mia. kr.



"Hertil kommer, at de mellemstore gerne vil vinde flere opgaver og tiltrække flere medarbejdere. De vil gerne rykke op i rækkerne og det koster også – ikke mindst i det nuværende arbejdsmarked," understreger Henrik Garver.



Han peger desuden på, at de lidt mere specialiserede virksomheder ofte klarer sig bedre end de ingeniører, der gerne vil tilbyde den fulde service. Hvis de ikke er der i forvejen, så er det som regel meget omkostningskrævende at opbygge helt nye kompetenceområder fra bunden, betoner han.



Ingeniørbranchen havde ved udgangen af 2017 12.872 ansatte i Danmark og 14.805 i udlandet. Brancheomsætningen ligger på godt 25 mia.kr. årligt.