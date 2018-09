TDC: Gæld står ikke i vejen for nye investeringer

Eksklusivt for kunder

TDC's gæld er siden nytår vokset med 14,1 milliarder kroner, fremgår det af selskabets netop offentliggjorte halvårsrapport.



Her kan man læse, at teleselskabets rentebærende gæld lyder på 36,9 milliarder kroner. Et tal, der ved årsskiftet lød på 22,8...