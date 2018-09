Ørstads gevinst for milliardfrasalg ryger i investeringspulje

Frasalget af halvdelen af den store britiske havvindmøllepark Hornsea 1 sikrer den danske energikoncern Ørsted et klækkeligt milliardbeløb, og i første omgang ryger gevinsten fra salget i selskabets samlede investeringspulje.Sådan lyder det fra Ørsteds finansdirektør, Marianne Wiinholt, efter at Ørsted sent tirsdag offentliggjorde, at selskabet har indgået en aftale med Global Infrastructure Partners, der køber halvdelen af projektet for omkring 37,5 mia. kr. - Det går til vores investeringsråderum. Vi skal investere rigtig mange penge i Taiwan, vi investerer fortsat i Storbritannien, hvor vi har både Hornsea 1 og Hornsea 2, og så deltager vi i flere auktioner i USA i den næste periode. De her penge kommer til at gå til yderligere investeringer hovedsageligt i havvind, siger hun til Ritzau Finans.Til spørgsmålet om, hvorvidt hele gevinsten fra frasalget skal bruges på investeringer, henviser hun til Ørsteds kommende kapitalmarkedsdag, der afholdes den 28. november.- Der vil vi komme med en mere klar guidance for, hvad vi skal bruge vores investeringer og finansielle råderum til. Der er ingen tvivl om, at vi har meget "cash" lige nu, og derfor skal vi give mere guidance for, hvad vi skal bruge vores penge til. Det kommer vi til at gøre der, siger Marianne Wiinholt.Finansdirektøren kan på nuværende tidspunkt ikke sætte tal på, hvad den endelige gevinst vil løbe op i, men en del af milliardbeløbet vil blive indtægtsført allerede i 2018. Af tirsdagens meddelelse fremgår det ligeledes, at omkring 85 pct. af det samlede resultat, EBITDA, fra transaktionen forventes at bliver indregnet i år.- Vi kender ikke den endelige gevinst endnu, da aktivet er under opførelse og skal være færdig i 2020. Det vil sige, at vi ikke kender det endelige capex-niveau (investeringer, red.), og gevinsten vil være forskellen mellem den pris, vi får, og capex-niveauet, vi har, når vi er færdige med projektet. Noget indtægtsfører vi i 2018, og så vil der også komme noget under konstruktionsperioden, siger hun.Ørsted, der tidligere var kendt som Dong Energy, offentliggør ikke forventningerne til investeringsniveauet for enkeltprojekter, og finansdirektøren henviser til en mere blød guidance, som energiselskabet tidligere har givet.Af den fremgik det, at investeringerne - i 2015-priser - løber op i omkring 20 mio. kr. per megawatt. Hornsea 1 vil have en samlet kapacitet på 1218 megawatt, når parken står opført i 2020, og lige nu er selskabet halvvejs i konstruktionsfasen.Ifølge finansdirektøren var interesseren blandt potentielle købere af ejerandelen stor, og hun er også godt tilfreds med den endelige pris, der ligger inden for det ventede interval.- Det er en meget attraktiv pris, vi har fået. Det lever fuldt ud op til vores forventninger, og det er en supergod handel for os, siger Marianne Wiinholt.- Det er et meget attraktivt aktiv med en 15-årige subsidiekontrakt, og derfor har vi set en stor interesse. Der er ingen tvivl om, at vi også kunne have solgt aktivet til anden side, fortsætter hun.I 2018 falder omkring 60 pct. af betalingen, og resten lander hovedsageligt i 2019, mens der også vil komme en lille andel af betalingen i 2020, oplyser direktøren./ritzau/FINANS