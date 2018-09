Renault, Nissan og Mitsubishi slår sig sammen med Google

Den fransk-japanske strategiske bilproducent-alliance mellem Renault, Nissan og Mitsubishi lader Google komme ind i instrumentbrættet.



Det skriver The Japan Times.



Bilalliancen vil bruge Android-styresystemet til kort og navigation samt infotainment og en række apps direkte installeret i bilerne.



De fleste bilproducenter tillader kun Apple- og Android-styresystemer i instrumentbrættet via kundernes smartphone, som kan bruge til at lægge et begrænset antal apps op med på bilens touch-skærm.



Producenter har forsøgt at holde Google og Apple på afstand for ikke at dele oplysningerne om blandt andet kundernes placering, ruter og shopping præferencer. I stedet har bilproducenterne forsøgt selv at gå sammen for at udbyde tilknyttede tjenester, fremfor at lade teknologivirksomheder som Google komme i spil.



Producenter som Renault, Nissan og Mitsubish går dog alligevel sammen med Google for at kunne tilbyde et bedre system, som også virker hvis forbrugeren har glemt sin telefon.



Indtil videre har Volvo også oplyst, at virksomheden vil begynde at bruge Android inden 2020, men ingen andre bilproducenter har meldt sig endnu.



/ritzau/FINANS