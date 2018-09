Prisbevidste erhvervskunder presser TDC's indtjening

TDC har gennem flere år været presset af, at virksomhederne ikke længere vil betale så meget for telefoni og internet, og den tendens er fortsat i 2018.



Teleselskabets driftsoverskud faldt 1,4 procent til 2,01 milliarder kroner i andet kvartal. Det viser regnskabet, der er offentliggjort onsdag morgen.



Omsætningen er derimod stort set uændret på 5,1 milliarder kroner.



Regnskabet er det første af sin slags, siden teleselskabet tidligere i år blev solgt og taget af børsen.



TDC er nu ejet af et konsortium bestående af pensionskasserne ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquarie.



De nye ejere har valgt at fokusere på det danske marked fremover, og i juli frasolgte TDC sin norske forretningsdel til Telia.



TDC kan notere en positiv udvikling på det danske marked, hvor både omsætning og overskud er steget med omkring en procent i andet kvartal.



/ritzau/