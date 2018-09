Ikea får opgraderet sine vindmøller af Vestas

Vestas opgraderer den flåde af vindmøller, som den svenske møbelkoncern Ikea har i drift af møller leveret af den danske mølleproducent.



Det sker for at optimere produktionen af vindenergi fra møllerne.



Det oplyser Vestas i en pressemeddelelse.



Opgraderingen kommer til at omfatte seks forskellige typer vindmøller fra den danske vindmølleproducent, og det ventes, at den vil øge møllernes gennemsnitlige energiproduktion med 1,5 pct. svarende til samlet 13,5 gigawatt-timer (GWh) om året.



Ikea har et mål om at blive bæredygtige, hvilket også inkluderer en ambition om på verdensplan at producere lige så meget energi, som koncernen bruger i 2020.



Møllerne, der skal opgraderes, står i parker i USA, Sverige, Frankrig, Frankrig og Polen.



/ritzau/FINANS