TV 2 indgår partnerskab med tv-udbyderne Stofa og Boxer

TV2 Play Personer Ulf Lund FAKTA Det konkrete forbrugertilbud bliver, at TV2 Play's on demand-pakke, 'Basispakken', inkl. reklamer gøres tilgængelig hos Boxers kunder med enten 'Max-', 'Mix-', 'TV 2-' eller 'TV 2 Plus-pakken' i løbet af oktober måned, og hos Stofas kunder med stor pakke i januar 2019.



Både Boxer og Stofa er ejet af energi- og telekoncernen SE.



TV2 indgår partnerskab med tv-distributørerne Boxer og Stofa, der indenfor nogle måneder vil betyde, at 150.000 husstande vil få adgang til TV2 Play via deres tv-pakke.



"Forretningsmæssigt synes vi, der er god ræson i, at vi sammen udvider kagen," siger Stig Møller Christensen, der er salgsdirektør i TV2.



Det nye partnerskab betyder, at omkring 300.000 danskere får adgang til TV2 Play, og er det første af sin art, hvor TV2 Play integreres i tv-pakkerne hos tv-distributører.



"Streaming er modnet mere som kategori, og den gamle og nye værdikæde smelter nu mere sammen. For forbrugeren er det indholdet, der tæller – uanset om det kommer gennem kabel, antenne eller internet," siger Stig Møller Christensen, der samtidigt kalder partnerskabet for "en naturlig evolution af tv-markedet."



Aftalen er en vigtig vækstkatalysator



Hvor megen vækst, det nye partnerskab skal genere, vil Stig Møller Christensen ikke sætte konkrete tal på, men han lader forstå, at det er en aftale, der "kan ses og mærkes."



"Vi ser det som et strategisk tiltag at binde den nye og den gamle verden sammen, og man vil se en konkret indvirkning i både år et og år to," siger salgsdirektøren.



Af TV2's seneste årsregnskab fremgik det, at særligt streamingtjenesten TV2 Play trak abonnementsindtægterne op. TV2 oplyste i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet, at tjenesten havde en abonnementsfremgang på 27 pct.



TV2 meddelte for omkring et års tid siden, at man havde 350.000 abonnenter, og da pakkepriserne går fra 39 til 139 kroner om måneden, er der altså tale om en pæn trecifret millionomsætning, der formentlig udgør i omegenen af 10 pct. af TV2's samlede omsætning.



Indtjeningen fra TV2 Play opgøres ikke separat, da indholdet kommer fra flowkanalerne.



Hos TV2 kalder man aftalen med Stofa og Boxer for en vigtig vækstkatalysator for TV2's samlede abonnements- og reklameforretning i de kommende år. Samtidigt skal tiltaget også sikre mere volumen og styrke TV2's position i markedet i selskabets adressable tv-forretning, hvor man tilbyder målrettede reklamer via TV2 Play, lyder det videre.



Kunderne skal være glade



Stig Møller Christensen peger på, at både TV2 og Stofa og Boxer har sammenfaldende interesserer og ser stor synergi i partnerskabet.



"Jo flere, der ser tjenesten, jo mere tilfredse er Boxer og Stofas kunder, og jo flere reklamer kan vi vise som reklamemedie. Intentionen er at skabe en positiv cirkel af øget kundeværdi og samtidig gøre TV2's adressable tv-forretning mere værdifuld. Vi har bygget en mikroøkonomisk logik ind i partnerskabet sammen," siger han.



Hos Boxer peger Ulf Lund, der er adm. direktør, på, at lige præcis TV2 passer rigtig godt til det kundesegment, som tv-distributøren henvender sig til.



"TV2 taler både til unge og gamle, og indholdet er relevant selv i en verden, hvor Netflix og lignende fylder mere og mere. Der er det det danske alternativ med en meget klar dansk profil, som passer rigtig godt til os," siger han og tilføjer:



"Vi tror, at mange af vores kunder, der ikke tidligere har opdaget TV2 Play, vil opdage det nu."



Sune Nabe Frederiksen, der er adm. direktør hos Stofa, glæder sig også over partnerskabet.



Adspurgt om, hvorvidt tiltaget handler om at hive penge hjem eller primært er for at gøre eksisterende kunder glade, lyder det, at det er sidstnævnte, der er i fokus.



"For os er det primære at skabe et bedre tilbud til vores kunder og at gøre dem glade, når TV2 Play bliver en del af tv-distributørens samlede tilbud," siger han.



Han håber dog samtidigt på, at det kan være med til at lokke flere kunder til.



Rykker sammen i bussen



TV 2 Play bliver umiddelbart tilgængeligt for de sammenlagt 150.000 kunder indenfor nogle måneder hos henholdsvis Stofa og Boxer, der giver deres kunder direkte besked i deres mail.



Stig Møller Christensen fortæller, at man fra TV2's side vil gøre opmærksom på det nye partnerskab på alle apps samt på tv2.dk.



"Vi når omkring halvdelen af Danmarks befolkning ugentligt, så vi er i kontakt med rigtig mange danskere digitalt, og den kontaktflade vil vi bruge til at gøre opmærksom på det her tiltag."



Han afviser, at initiativet sker som led i at se bedre ud i forhold til en eventuel børsnotering.



"Nej, det ville være for vidtløftigt at sige. Privatiseringen er lige blevet aflyst, så det kan jeg godt afvise," siger han.



Ser I ud som I gerne vil nu indholdsmæssigt?



"Der er hård konkurrence i streamingmiljøet, så man skal have en klar position i forbrugerens hoved, og der er vores position klar - vi er den største kommercielle tjeneste baseret på dansk indhold, og det er den styrkeposition, vi vil blive ved at dyrke og forstærke," siger han.



Han peger på, at partnerskabet i hans optik kun vil styrke dette.



"På den lokale markedsplads rykker lidt sammen i bussen med to lokale partnere og står lidt stærkere sammen, for det er ikke vores opgave at være de bedste på for eksempel amerikansk film og drama, men derimod at være markedsleder på det danske indhold."